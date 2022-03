Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervento sulla questione del possibile abbattimento dello stadio di San Siro.



“Da milanese che è andato molte volte allo stadio non sono per l’abbattimento di San Siro. Sono legato a San Siro come tutti i ragazzini che negli anni ’60 e ’70 andavano allo stadio, è un impianto che deve essere preservato e tutelato. Mi rendo conto che ci sia esigenza da parte di Inter e Milan di avere uno stadio nuovo. Per quello che mi riguarda, San Siro lo considero un qualcosa di speciale” ha dichiarato il presidente granata alla presentazione della Milano Telepass Marathon.