Al termine di Torino-Salernitana, il presidente granata, Urbano Cairo ha parlato del finale di stagione del Torino mostrandosi fiducioso riguardo alle possibilità di qualificazione a una coppa europea: “Io sono fiducioso per il finale di stagione. Nel 2013/2014 avevamo gli stessi punti di oggi alla 30a giornata, poi chiudemmo settimi a quota 57 punti. Sono fiducioso, mai dire mai, tutto è possibile”.



Poi sulla partita: “Peccato per l’approccio che ci è costato caro con la Salernitana, è già successo ultimamente, poi la squadra ha fatto la partita e non ha più rischiato”



Infine sulla prestazione di Sanabria: “Sanabria? Sta facendo molto bene. Il suo gol non è stato per nulla banale”.