Buone notizie per Urbano Cairo. Il presidente del Torino, che una settimana fa era stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano dopo aver contratto il Covid-19 in maniera sintomatica, è stato dimesso e ha potuto tornare nella propria abitazione.



Le condizioni di salute del massimo dirigente granata sono notevolmente migliorate, anche se i medici gli hanno raccomandato un periodo di riposo. Domani non sarà come di consueto allo stadio seguire la squadra (impegnata alle 15 contro il Crotone), ma Cairo spera di poter assistere dalla propria TV al primo successo casalingo in questo campionato della formazione di Marco Giampaolo.