Il motivo per cuiabbiano deciso di concedere così tanto tempo anon mettendo in discussione la sua panchina neanche dopo la serie di prestazioni e risultati negativi, lo si è capito ieri al Ferraris:. Il 3-4 subito domenica contro la, per il modo in cui è arrivato, è uno di quei risultati che può far sprofondare una squadra in un pozzo senza fondo, in un tunnel di negatività. Dopo appena tre giorni il Torino ha invece saputo reagire, rialzarsi, giocare con attenzione per 93 minuti, concedendo la prima vera occasione agli avversari al 94’, quandoha sfruttato al meglio l’assist die ha accorciato le distanze., giocando meglio anche di quanto i numeri della partita possano far immaginare.. Non solo per quanto fatto vedere dalla squadra in campo, ma anche per la schiettezza mostrate nelle ultime interviste post-partita: non si è rifugiato dietro le consuete frasi fatte, dietro dichiarazioni banali, ha preso coscienza e esposto chiaramente quali sono i problemi della squadra dopo la partita contro la Lazio (“”) e non ha creato illusioni dopo la vittoria sul Genoa (“”).La schiettezza avuta prima di tutto nello spogliatoio con i suoi giocatori è stata probabilmente l’arma in più che ha permesso al Torino di reagire dopo la rimonta shock contro la Lazio Giampaolo nella partita contro il Genoa si giocava una buona fetta del suo futuro: non poteva sbagliare la partita e non l’ha sbagliata. Se anche contro il Crotone la squadra proseguirà sulla scia dell’ultimo incontro, il tecnico si garantirà un futuro sereno sulla panchina granata.