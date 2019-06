Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Radio Sportiva della nuova stagione: "Verdi? È stato al Torino da ragazzino, poi è cresciuto tanto. Non parlo di giocatori che non sono del Torino. Bonifazi? Ha fatto una grande stagione alla Spal e lo abbiamo controriscattato. Ha ottime qualità ed è un uomo importante".



SU BELOTTI E IZZO - "Ho rivisto il miglior Gallo, quello di 2 anni fa. È motivato e concreto anche nel ruolo di capitano, è cresciuto anche umanamente con il grande obiettivo di segnare sempre. Abbiamo ritrovato un grande Belotti. Izzo? Ha avuto apprezzamenti, come altri. L'obiettivo che abbiamo oggi è di compattarci e affrontare al meglio l'EL, oltre a Serie A e Coppa Italia. Faremo un paio di innesti importante".



SULL'EUROPA LEAGUE - "La partecipazione del Torino in EL è meritata. Sarebbe stata l'unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il Milan"