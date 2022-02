Una storia non ancora terminata. Il Torino e Belotti non si sono detti sì per il futuro, ma al momento nemmeno addio. Ci sono tante incomprensioni tra il capitano granata e il presidente Cairo e nessun accordo sul rinnovo. Il Milan osserva, ma il Toro non ha ancora ascoltato nessuna offerta da altre squadre e c'è fiducia. Come riporta Tuttosport, l’offerta di Cairo è sul piatto: 3.2 milioni a stagione più 1 milione di bonus alla firma del rinnovo.