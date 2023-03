In casa Torino, da diverso tempo ormai, sta andando in scena una vera e propria telenovela: quella riguardante il futuro di Ivan Juric. Il tecnico ha ancora un anno di contratto ma non ha ancora deciso se rinnovarlo o no.



Il presidente Urbano Cairo si è detto però sicuro del fatto che alla fine l'allenatore resterà in granata: "Se Juric rimane? L'abbiamo già detto, è ancora con noi per un anno. Questo non è un tema al momento".