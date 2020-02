Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Moreno Longo, Urbano Cairo ha parlato del mancato mercato di gennaio. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale granata: "Il mercato del mese di gennaio, come accaduto l'anno scorso, è stato gestito con il tecnico Mazzarri e in questo caso con il DS Bava. Si è deciso di cedere alcuni calciatori affinché potessero acquisire minutaggio fino alla fine del campionato. Il fatto di non aver preso nessuno è stato per accontentare il mister che voleva una rosa corta senza scontenti in spogliatoio per il fatto di giocare poco o nulla. Per questo motivo abbiamo evitato di fare innesti".