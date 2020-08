Il presidente del Torino Urbano Cairo presenta il nuovo tecnico Marco Giampaolo: "Giornata importante per noi. C'è il nostro nuovo allenatore Giampaolo che ho piacere di presentare. Ho già intravisto qualcuno che ha commentato che volevo prenderlo due o tre volte prima. Anni fa nel 2007 era l'obiettivo numero uno, poi non poté venire e ripiegammo su un altro. Di nuovo due anni fa, questa volta non c'è stato il due senza tre e siamo riusciti a ingaggiarlo. Il motivo è chiaro, è un allenatore con competenze, un maestro di calcio, che sa far giocare bene le squadre e sa sviluppare i giovani. E' stata una scelta facile, anche Vagnati è sempre stato molto convinto e ha sempre apprezzato il mister. Un allenatore che sa dare valore aggiunto alla squadra. Fortunatamente siamo riusciti a trovare un'intesa con il mister rapidamente, lui si è liberato dal Milan. Era una cosa da fare ad incastri e velocemente, avevamo poco tempo prima della ripartenza del campionato che può arrivare il 19 settembre. Ci tenevo a ringraziare Moreno Longo che ha fatto un finale di stagione molto positivo, la salvezza era l'obiettivo minimo da cogliere a inizio anno ma poi era diventato complicato. Lui si è impegnato molto, ha dato l'anima e gli ho sempre fatto grandi complimenti. Non ero soddisfatto dopo Ferrara e mi vergognavo, ma intanto avevamo colto l'obiettivo matematicamente".