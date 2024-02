Torino, Cairo: 'Juric ha aperto al rinnovo? Non me ne frega un ca**o. Gli voglio bene ma si vive anche senza'

Al termine di Torino-Lecce, prima di lasciare lo stadio in auto, il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è fermato a parlare con i giornalisti presenti, perdendo però la pazienza quando gli ha stesso chiesto del rinnovo di Ivan Juric che, poco prima in conferenza stampa, aveva spiegato che gli piacerebbe restare ancora a lungo sulla panchina granata ma vorrebbe raggiungere gli obiettivo.



LO SFOGO DI CAIRO - “Posso dire? Non me ne frega più un cazzo" ha esordito il presidente del Torino. Cairo ha poi proseguito: "Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è fare questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo, su questo contratto basta, è un argomento che non mi interessa più. Ha fatto un’apertura? Ma chissenefrega…Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chi ha preso Juric? Chi gli dà 2 milioni all’anno? Chi lo ha appoggiato quando era in difficoltà? Io. Ne abbiamo parlato troppo, è un argomento superato. Ora facciamo l’obiettivo dopodiché vediamo”.



JURIC IN SCADENZA - Ricordiamo che il contratto che lega Juric al Torino scadrà al termine della stagione, il prossimo 30 giugno. L'allenatore ha finora preso tempo alle proposte di rinnovo e nei giorni scorsi aveva spiegato che non sarebbe voluto rimanere se al termine della stagione non avesse centrato l'obiettivo di far qualificare la squadra a una competizione europea.