Il presidente del Torinoha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, a seguito della netta vittoria in campionato ai danni dell'Atalanta. Di seguito le dichiarazioni:- ": ecco il Toro che abbiamo voluto noi tre, io, Vagnati e Juric. E devo dire che lunedì contro l’Atalanta ha dato quei risultati che ci aspettiamo. Adesso continuiamo a ragionare partita per partita ma direi che. Il Toro di lunedì contro l’Atalanta ti fa vedere cosa può essere il Toro. Cioè una squadra che, se è in giornata, come lo è stato in questa circostanza, c’è davvero".- ". Perché, veramente, se la squadra ci crede, e se tutti ci credono, si può disputare un grande campionato. Detto questo,: domenica andremo a Frosinone contro una squadra che ha solo un punto meno di noi. Questo vuol dire che sta facendo un grande campionato. Dopo avremo l’Empoli e l’Udinese in casa: da qui a Natale dobbiamo fare un grande finale di anno, focalizzati totalmente come avvenuto contro l’Atalanta. E credendoci sempre, perché questa è una squadra che può fare bene. E noiha davvero preparato la sfida contro Gasperini in una maniera fantastica".- ". Infatti nelle ultime cinque gare abbiamo conquistato dieci punti: vittoria a Lecce, vittoria con il Sassuolo, pareggio a Monza dove meritavamo molto di più, sconfitta a Bologna e vittoria con l’Atalanta.. E giocando anche con squadre come Atalanta e Bologna, quindi disputando partite complicate. Per questo motivo sono contento. Abbiamo riscattato la brutta sconfitta, qui in casa, di quasi quattro anni fa contro l’Atalanta. Loro sono una grande squadra, noi abbiamo fatto una partita importantissima".- ", poi è andato all’Atalanta dove ha fatto benissimo. Quest’estate c’è stata la possibilità di prenderlo e sono felice di averlo fatto perché è un fortissimo giocatore ma è anche un ragazzo straordinario. Le lacrime dopo la partita raccontano un uomo che ha voglia di fare bene, che ha un pathos e un’anima da persona straordinaria.? Gli ho fatto tantissimi complimenti:. L’ho notato in condizione con il Sassuolo, quando è entrato e ha fatto gol, a Monza e a Bologna. Con l’Atalanta è andato benissimo: sta bene in questo ruolo, più mezzala, e meno in uno dei tre in attacco. Adesso c’è., ha fatto cose incredibili e pazzesche.".