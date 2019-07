Urbano Cairo ha parlato a Sky Sport della situazione del club e del mercato prima del sorteggio dei calendari: ''​Europa League? Me lo aspettavo e ci speravo. Quando è arrivata la notizia tutto è cambiato, quindi era importante che calciatori, allenatore e staff reagissero nella maniera giusta. Giovedì è stata un'ottima partita contro un avversario difficile, ora testa al ritorno. Mercato? Abbiamo optato per una campagna conservativa, ci sono stati richiesti tanti giocatori. Ho detto 11 no ad altre squadre. Alcune richieste erano notevolissime. Per noi era importante mantenere la stessa rosa per favorire il lavoro di Mazzarri. Verdi? Non voglio entrare nel merito dei singoli nomi, non sono giocatori nostri. Non sarei felice se lo facessero dei miei. Sicuramente dobbiamo prendere un attaccante di piede destro che gioca a sinistra. Vedremo chi sarà, abbiamo tempo''.