Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo il match vinto dai granata contro il Sassuolo in rimonta:" E' stata una grande gioia, ci giocheremo tutto contro la Lazio. Bravi Zaza e Belotti, la squadra ha continuato a crederci e ha ottenuto la vittoria. Belotti? Sbagliare un rigore non è mai bello, poi nel secondo tempo è entrato bene così come tutta la squadra. Il mercato estivo? Per noi conta finire bene l'anno, ci sono due partite importanti. Il Grande Torino vinse cinque scudetti con la stessa formazione. Abbiamo dei giovani che possono rientrare dai prestiti come Lyanco e Bonifazi, vogliamo tenere i migliori e puntellare la rosa con un paio di acquisti, abbiamo poco da aggiustare siamo già competitivi. Petrachi? Ha un contratto fino al 2020, per ora lo considero a bordo (il direttore sportivo granata è, infatti, nel mirino della Roma ndr)".