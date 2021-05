Il patron del Torino Urbano Cairo ha commentato così il pesante 0-7 contro il Milan nell'ultimo turno di campionato: "Sconfitta pesante sì, ma noi dobbiamo pensare alla cosa più importante che è la partita di sabato contro lo Spezia. Non dobbiamo pensare più di tanto a questa partita, che dispiace a tutti, però dobbiamo pensare a essere concentrati. Nicola ha fatto le sue scelte e le ha fatte sempre bene. Ha fatto in 16 partite 22 punti perché le cose le ha fatte bene. I giocatori che ha schierato dall’inizio sono quelli degli ultimi 20 minuti a Verona e avevano cambiato la partita".



Cairo ha poi aggiunto: "La squadra la vedo tutti i giorni, ho cenato con loro e ho visto i giocatori in spogliatoio. Gli ho detto di tenere su la testa che queste cose succedono, non vorremmo che succedano. Abbiamo fatto delle rimonte da 2-0 e 3-0 e quindi evidentemente la squadra ha voglia e non si dà per vinta. Sul 3-0 col Milan attaccava e contro di loro puoi prendere contropiede. Quindi la voglia di provarci è quella cosa che ci ha scoperti troppo e fatto prendere troppi gol in contropiede".