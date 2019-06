Urbaino Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai giornalisti presenti in Lega Calcio. A partire dalla Superlega: "La Lega unita è contraria alla creazione della Superlega europea, non rappresenta gli interessi di tutti. Non rappresenta l'opinione pubblica, che ha un'abitudine a un certo tipo di campionato, una competizione che ti porta a giocare in Champions League, in Europa League. Insomma, il calcio come è sempre stato vissuto. Sessanta anni di storia non possono essere cancellati con un colpo di spugna perché fa bene al business. Non è giusto, non è corretto. Tutte le principali leghe in Europa si sono espresse in maniera negativa. E' una competizione, la Superlega, che non va nella stessa direzione dei tifosi. In più non rispetta quelli che sono i criteri di meritocrazia. Pensate all'Atalanta, che è andata in Champions League, con la Superlega non avrebbe potuto andare in Europa. E' un progetto, la Superlega, che non è stato condiviso. Sarebbe un calcio che arricchirebbe solo 14 club. Andrebbe a squilibrare la competizione in Europa. Bisogna ridistribuire le risorse, non andare nella direzione opposta".



TORINO - "Ci siamo giocati l'Europa fino all'ultimo. Siamo stati anche in corsa per la Champions League, ma ci sono mancati alcuni punti, soprattutto all'andata, con alcune decisioni che ci hanno penalizzato. Dobbiamo volare bassi, vogliamo essere ambiziosi, per questo intendo tenere i migliori giocatori e puntellare la rosa. Abbiamo riscattato Aina, per 10 milioni, abbiamo riscattato Ansaldi e Djidji. Ora il Torino ha solo giocatori di proprietà. Belotti in Nazionale? L'ho visto bene, si è mosso bene, ha partecipato al gioco, ha regalato un assist a Barella...Ha lottato su tutti i palloni, come è solito fare".



MILAN - "Fuori dall'Europa? Aspettiamo di capire cosa accadrà nei prossimi giorni...".