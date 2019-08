Nicolas Nkoulou non è stato convocato neanche per la partita di domenica contro l'Atalanta e il suo caso continua a tenere banco in casa Torino. Nonostante il difensore stia cercando di forzare la mano per essere ceduto, il presidente granata Urbano Cairo non vuole cederlo.



Più volte il massimo dirigente del Torino ha ribadito la propria volontà di onorare la sua promesse di tenere tutti i giocatori, anche negli ultimi giorni. Per essere reintegrato in squadra Nkoulou dovrà però scusarsi con i compagni di squadra e con il tecnico Walter Mazzarri.