Andrea Belotti è uno dei giocatori dai quali Urbano Cairo vorrebbe ripartire per costruire il Torino della prossima stagione. Per il centravanti è però vivo l'interesse di diverse società, tra le quali il Napoli.



Per convincere il Gallo a restare in granata, a fine campionato il presidente Cairo proporrà al calciatore il rinnovo del contratto: ricordiamo che l'attuale ha come data di scadenza quella del 30 giugno 2022 (nel contratto è inoltre sempre presente la clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma valida solamente per i club stranieri).