Tra i giocatori dai quali ripartirà il Torino nella prossima stagione c’è Andrea Belotti. Urbano Cairo ha più volte ribadito di voler confermare tutti i big e tra questi c’è anche il capitano granata. Nel frattempo, nel corso di un’intervista a Le Fonti Tv, il presidente del Toro ha rivelato un retroscena sul centravanti risalente all’estate del 2017.



"Nel 2017 noi fissammo la clausola a 100 milioni se qualche società dall’estero fosse venuta per prenderlo: nessuno è arrivato con 100 milioni, qualcuno è arrivato dall’Italia, ma con valori molto più bassi, circa la metà. Io mi ero impegnato con i tifosi a venderlo solo per 100 milioni e allora lo tenni” ha raccontato Cairo. L’offerta di cui ha parlato il presidente granata è quella che aveva formulato il Milan che aveva messo proprio al Gallo in cima alla lista dei desideri per la squadra all’epoca allenata da Vincenzo Montella. Il no ricevuto dal Torino per Belotti aveva poi fatto dirottare i dirigenti rossoneri su Nikola Kalinic. “Sono contento di averlo tenuto - ha poi aggiunto il patron granata - Andrea è un ragazzo straordinario, è il nostro capitano ed è un attaccante che tra l’altro in quell’anno fece 26 gol. Adesso è tornato al gol con grande prolificità, ha fatto 15 gol, è in una fase molto positiva. E’ tornato il Belotti che conoscevamo”. L’ottimo periodo di forma del centravanti non è passato inosservato neanche agli occhi del ct Roberto Mancini che ora è tornato a convocarlo in Nazionale.