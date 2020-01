Come riporta Tuttosport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della strategia della società granata in questa sessione di mercato. "Siamo in tanti, prima vendiamo poi vediamo cosa fare".



Tra i giocatori che certamente partiranno in questa sessione di mercato ci sono Kevin Bonifazi, Vittorio Parigini e Vincenzo Millico. Da valutare le posizioni di Iago Falque, Simone Zaza, Soualiho Meité, Koffi Djidji e Simone Edera: tutti hanno offerte e qualcuno di loro potrebbe partire.