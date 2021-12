Di rinnovo del contratto non ne ha parlato, ma il presidente del Torino, Urbano Cairo, nel corso dell'intervista che ha rilasciato a La Stampa, ha promosso l'operato del direttore tecnico Davide Vagnati.



"Vagnati ha grandi qualità e non molla mai. Arrivare in un posto nuovo e trovarsi a lavorare con la difficoltà dovuta alla pandemia non è stata la cosa più facile del mondo" ha dichiarato Cairo. Resta da capire se deciderà di rinnovare il contratto del dt: l'attuale ha come scadenza il 30 giugno 2022.