Fra i giocatori che Ivan Juric vorrebbe che fossero confermati per il suo Torino c'è anche Dennis Praet. Il trequartista è di proprietà del Leicester ma la società granata ha un'opzione per il diritto di riscatto fissata a 15 milioni di euro.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare di ottenere uno sconto o almeno un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto fra un anno ma, se non dovesse riuscire a trovare un accordo con Leicester, il presidente Urbano Cairo potrebbe decidere di spendere i 15 milioni di euro necessari per accontentare il suo allenatore.