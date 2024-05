Torino, Cairo scioglie i dubbi: ora Vanoli è a un passo

Tre partite e poi sarà addio. Il Torino è pronto a dire addio a Ivan Juric dopo tre stagioni, manca soltanto l’ufficialità che arriverà solo a fine campionato. Un addio scontato dopo le dichiarazioni del presidente Cairo che ha, di fatto, anticipato la separazione dal tecnico croato: "Ho investito tanto su sua richiesta. Non ha voluto rinnovare e i contratti finiscono”.Juric saluta,Il direttore sportivo granata ha individuato in Vanoli il profilo ideale per guidare il nuovo corso granata. L’attuale tecnico del Venezia è stato scelto per la sua proposta di gioco: difesa a tre, rapidità nelle transizioni e ottime soluzioni tattiche in attacco. Tutte caratteristiche che possono andare in sintonia con la rosa attuale. Cairo inizialmente desiderava un nome importante per calmare le agitazioni della piazza ma ora le cose sono cambiate.

Il Venezia venerdì proverà il colpo a Como per andare in serie A senza la lotteria dei play-off. Ormai è partito il conto alla rovescia, Vanoli vede il Torino…