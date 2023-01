, presidente del, ha parlato a, ai microfoni di Radio 24: "Con il Milan abbiamo fatto buone cose nel passato recente.Anche con l’Inter qualche buon risultato lo abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto dei buoni campionati, siamo in A dal 2012-2013, quindi in A ininterrottamente da dieci anni mentre nei dieci anni precedenti prima di me, il Toro ha fatto 6 anni in B e 4 in A di cui 3 retrocessioni.adesso siamo in condizioni in cui ci piacerebbe fare qualcosa in più, abbiamo un mister bravo che riesce a ricavare il massimo da tutti e dai giovani soprattutto."Quando si ha un certo tipo di carattere, è qualcosa di importante.Con lui c'è un bel rapporto, ieri ci siamo abbracciati con un abbraccio affettuosissimo. L'imprenditore spinge i suoi collaboratori a fare meglio, ma è bello anche avere collaboratori che spingono sempre di più a loro volta.Mi piaceva molto il tipo di gioco di Juric e quindi gli ho fatto la corte per un anno, alla fine l’ho preso"."Adesso ci godiamo questa vittoria, poi abbiamo da pensare subito a domenica, è una partita importante per poter dare continuità. E i primi di febbraio vediamo con chi si giocherà questo quarto. Una cosa per volta"."La violenza è una cosa bruttissima, quello che è successo nell’autogrill di Arezzo è bruttissimo. Però è un peccato limitare la possibilità delle persone di andare a vedere la partita. Occorre lavorare di più sulla prevenzione: questi incontri strani in autogrill tra tifoserie nemiche non devono avvenire. Chiudere gli stadi sarebbe un peccato, dovrebbe essere l’ultima spiaggia".