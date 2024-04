Torino, cambia il ds? Vagnati può andare via

ha ancora un anno di contratto con ilma, a fine stagione, le strade del dirigente e della società granata potrebbero separarsi. Sulle tracce del direttore tecnico granata c'è infatti la: non una squadra qualunque, considerato che Vagnati è di Genova e da calciatore è cresciuto proprio nel settore giovanile blucerchiato.Per il momento una trattativa vera e propria non c'è, molto dipenderà da come terminerà il campionato la Sampdoria che, dopo un inizio di stagione difficile, ora si trova in zona playoff in Serie B. In caso di addio anticipato di Vagnati resta da capire chi arriverebbe al suo posto.

Vagnati era arrivato al Torino dalla Spal durante il periodo di lockdown del 2020, un anno e mezzo fa ha rinnovato il contratto e Urbano Cairo vorrebbe tenerlo: nelle prossime settimane se ne capirà di più riguardo al futuro del dirigente.