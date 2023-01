Ivan Ilic è ufficialmente un calciatore del Torino ma il centrocampista non si è trasferito sotto la Mole a titolo definitivo ma con la formula del prestito con obbligo di riscatto che si attiverà a determinate condizioni.



Per quanto riguarda le cifre, per acquistarlo a titolo definitivo il Torino dovrà versare 16 milioni di euro al Verona più 3 di bonus.