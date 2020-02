Altro ko pesante, nonostante il cambio in panchina per il Torino. Nonostante l'esordio di Moreno Longo, i granata hanno subito il ko per 3-1 anche contro la Sampdoria. Ora, secondo Tuttosport, per sopperire al "non-mercato" fatto in inverno Longo ha ricevuto l'input di lanciare i giovani. Edera, Millico, Singo e Adopo sono i candidati così che il club possa valutarli in campo e capire quanto valore possano aggiungere alla rosa, o in vista del prossimo mercato estivo.