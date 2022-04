E se alla fine Belotti rimanesse al Torino? E' un'ipotesi analizzata da Tuttosport, secondo il quale il club granata non ha dato nessun ultimatum al Gallo che ha il contratto in scadenza a giugno. Le parti valuteranno la situazione da qui alla fine della stagione, un altro paio di settimane per riflettere sul futuro e capire se ci sono margini per andare avanti insieme.