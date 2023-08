La trattativa tra il Torino e l'Atalanta per Brandon Soppy si è riaperta. E questa volta potrebbe anche concludersi con la fumata bianca. La società nerazzurra ha infatti accettato la proposta di quella granata per l'acquisto a titolo definitivo del terzino, che inizialmente era stato inserito come contropartita tecnica per arrivare nel possibile passaggio di Wilfried Singo al club bergamasco.



Il dt del Torino, Davide Vagnati, ora attende il sì di Soppy per poter consegnare a Ivan Juric il rinforzo sulla fascia tanto atteso.