Torino, che guaio per Buongiorno: l'entità dell'infortunio e quanto starà fuori

A Cagliari, il Torino si è preso i tre punti ma ha anche dovuto patire l'infortunio del suo giocatore più rappresentativo. Alessandro Buongiorno infatti si è procurato una lussazione della spalla destra: un infortunio complicato da gestire, fastidioso che necessita di ulteriori esami per valutarne al meglio l’entità. Oggi ci saranno nuovi test per il difensore che però, nella migliore delle ipotesi, sarà out almeno un mese. D'altronde nel post match, l'allenatore Juric aveva detto: “Il suo infortunio non è cosa da poco, starà fuori un bel po’” .