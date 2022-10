Per Wilfried Singo questa sarebbe dovuta essere la stagione del definitivo salto di qualità, il suo rendimento al Torino finora non è però stato all'altezza delle aspettative.



Proprio la serie di prestazioni insufficienti hanno fatto perdere a Singo il posto da titolare in favore di Ola Aina. "Aina ora sta facendo meglio, Singo deve riprendersi il posto da titolare" ha spiegato anche Ivan Juric. Le possibilità di mettersi in mostra per il numero 17 non mancheranno ma il livello delle sue prestazioni dovrà alzarsi. E di molto.