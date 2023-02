La Serie A scopre la nuova speranza del. Il baby centrocampista ha impressionato con la Primavera granata e ha stregato Ivan Juric, al punto da convincerlo a un debutto non comune: il classe 2004 fa il suo esordio da titolare a San Siro contro il Milan campione in carica, un vero e proprio battesimo del fuoco.- Il giovanissimo mediano nasce a, in, e proprio in patria inizia già a farsi notare: a 16 anni, evidenzia Numero-diez.com, aveva già collezionato 28 presenze in Serie B lituana con l', squadra della sua città natale. Numeri e prestazioni che attirano gli sguardi dei settori giovanili italiani, su tutti quelli dellache nel 2020 lo porta a Ferrara e lo fa giocare con l'Under 17 e poi con l'Under 19. L'ultimo giorno del mercato invernale 2022, la svolta:passa alla Spal che in cambio gira due 2004 al Torino,e, appunto,- E con il Toro convince sempre di più come mediano di sostanza e qualità. I suoisono un fattore, così come la sua qualità negli inserimenti offensivi anche giocando da centrale:. Numeri che hanno convinto la società granata a blindarlo lo scorso giugno con il primo contratto da professionista (fino al 2025) e che hanno stregato Juric, che ha iniziato a monitorarlo con grande attenzione. A novembre è arrivato anche l'esordio con lanella, sconfitta ai rigori contro l'Islanda in semifinale - ha calciato un rigore -, e poi la finalina persa con l'Estonia da titolare. Juric ha deciso di osservarlo più da vicino e lo ha impiegato nelle amichevoli durante la sosta mondiali, schierandolo dal 1' contro. Juric in carriera si è dimostrato un allenatore propenso a scommettere sui giovani e ora l'emergenza a centrocampo vissuta dal Toro offre l'occasione giusta per il salto: Gineitis è la nuova speranza del Toro.