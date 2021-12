E' tornato il sereno in casa Torino e a riportarlo ha contribuito di certo la convincente vittoria per 2-1 di domenica contro il Bologna. Ma ha contribuito in maniera significativa anche la cena di Natale della società granata nella quale Urbano Cairo e Ivan Juric hanno avuto modo di chiarirsi e riappacificarsi.



L'allenatore, alla vigilia di Torino-Bologna, aveva usato parole molto dure in conferenza stampa criticando il mercato estivo: alla cena si è però chiarito con il presidente e i due hanno anche posato insieme abbracciati nelle foto.