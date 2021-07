Tra i calciatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c'è anche Mattia Caldara. I contatti per il difensore del Milan sono già stati avviati ma, prima di accelerare, il direttore tecnico Davide Vagnati, deve sfoltire la rosa in difesa.



Il candidato alla partenza è Lyanco, che ha richiesto espressamente la cessione e sulle cui tracce c'è il Betis Siviglia. Una volta che la trattativa per il trasferimento del brasiliano sarà conclusa, Vagnati accelererà per Caldara.