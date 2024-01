Torino, ci sono ancora delle cessioni da definire: tutte le trattative in uscita

In questi ultimi due giorni della sessione invernale di calciomercato, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati non è impegnato solamente nel mercato in entrata ma anche in quello in uscita. Ci sono infatti ancora diverse situazioni da risolvere.



Dopo aver definito negli scorsi giorni la cessione di Demba Seck in prestito al Frosinone e, nella giornata di ieri, quella di Nemanja Radonjic al Maiorca, Vagnati proverà a cedere anche Yann Karamoh: l'attaccante francese piace al Lecce ma anche al Nantes.



Vagnati dovrà poi risolvere la questione Brandon Soppy: il terzino non rientra più nei piani di Ivan Juric e ha chiesto lui stesso la cessione. Il problema principale è che l'Atalanta, società proprietaria del cartellino del giocatore, non ha intenzione di porre fine in anticipo al prestito al Torino (considerato che Soppy non rientra nei piani neppure di Gian Piero Gasperini), chiuderà in anticipo il contatto solamente nel caso in cui il francese dovesse trovare un'altra squadra: sono in corso contatti con il Nottingham Forest.