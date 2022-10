Torino-Cittadella 4-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 21' p.t. Radonjic, 10’ s.t. Pellegri, 31’ s.t. Schuurs, 35’ s.t. Zima



Assist: 21' p.t. Vlasic, 31’ s.t. Vojvoda, 35’ s.t. Lazaro)



Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo (st 27’ Lazaro), Ricci (st 27’ Adopo), Lukic, Vojvoda; Vlasic (36’ s.t. Garbett), Radonjic (17’ s.t. Karamoh); Pellegri (st 28’ Seck). All. Juric.



Cittadella (4-3-3): Maniero; Cassandro (31’ s.t. Mattioli), Del Fabro, Frare, Felicioli (37’ p.t. Donnarumma); Pavan (17’ s.t. Mastrantonio), Danzi, Branca; Embalo (1’ s.t. Varela), Magrassi, Tounkara (1’ s.t. Beretta). All.: Gorini.



Arbitro: Pezzuto di Lecce



Ammoniti: 39’ p.t. Danzi (C)