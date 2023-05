Nemanja Radonjic non ha ancora smaltito l'infortunio muscolare patito circa un mese fa e la sua presenza (anche solo per la panchina) sabato contro l'Inter è a forte rischio.



Con ogni probabilità il campionato del trequartista serbo è già giunto al termine e il fatto che non sia stato convocato dalla Serbia per i prossimi impegni in Nations League è un chiaro indizio in questo senso.