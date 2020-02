Il direttore generale del Torino, Antonio Comi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-0 contro il Lecce alimentando le voci sul possibile esonero di Mazzarri.



FA MALE - "Queste sconfitte fanno male all'ambiente, ai ragazzi, alla società e credo sia giusto riflettere molto. Partite così sono inaccettabili. L'atteggiamento dei ragazzi non era quello che ci aspettavamo e ora è il momento di riflettere. A caldo non è mai bello parlarne. Rifletteremo all'interno e poi vedremo".



MAZZARRI - "Quando si fa una riflessione si fa a livello globale, c'è l'allenatore, ci sono i giocatori, c'è la società. Mazzarri? Ha avuto la febbre, dopo la partita non l'ho visto. Mi dispiace che non stava bene. Ma il problema è che è la seconda partita in 10 giorni che la squadra non reagisce".