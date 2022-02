Joao Pedro continua a essere un obiettivo di mercato del Torino, che negli ultimi anni ha provato più volte a imbastire una trattativa con la società sarda per riuscire ad acquistare il giocatore.



L'attaccante italo-brasiliano continua però a essere seguito con grande interesse e la partita contro il Cagliari sarà l'occasione per Ivan Juric e per il direttore tecnico Davide Vagnati di vedere da vicino il giocatore.