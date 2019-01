Il Torino ha da poco ufficializzato l'acquisto dell'attaccante classe 1999 Mouhamed Menaour Belkheir dal Brescia. Il calciatore franco-algerino andrà a rinforzare la Primavera del tecnico Federico Coppitelli.



L'arrivo di Belkheir permetterà al Torino di chiudere un'operazione in uscita: la cessione di Vitalie Damascan. Il centravanti moldavo, che con Walter Mazzarri finora non ha mai trovato spazio, è nel mirino del Cosenza e la sua cessione in prestito alla formazione calabrese che milita in serie B potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.