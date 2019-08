Per la partita di domani del suo Torino contro l'Atalanta, Walter Mazzarri ha subito convocato il neo acquisto Diego Laxalt. L'uruguaiano, che ha scelto il numero 93, partirà dalla panchina: sulla fascia sinistra giocherà da titolare Ora Aina. Il nigeriano non è però ancora al top della condizioni e, per questo motivo, l'ex Milan potrebbe esordire nel secondo tempo.



Anche se non dovesse giocare domani contro l'Atalanta, Laxalt potrà sicuramente avere spazio nelle prossime partite.