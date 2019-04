Tra i giocatori del Torino in scadenza di contratto c'è anche Emiliano Moretti. Il difensore centrale, che a giugno spegnerà 38 candeline, potrebbe rinviare il proprio addio al calcio giocato: in caso di qualificazione della squadra granata a una coppa europea (in particolare se dovesse essere la Champions League), Moretti potrebbe rinnovare il proprio contratto per un'altra stagione.



Da parte della società granata c'è la piena disponibilità a prolungare il contratto del numero 24, nel caso decidesse di continuare a giocare a calcio. In alternativa, Moretti potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico di Walter Mazzarri.