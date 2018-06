I dirigenti di Torino e Roma nelle ultime settimane (come ormai accade da diverse stagioni) hanno dato il via a diverse trattative. Tra i giocatori richiesti dai granata, oltre al terzino Bruno Peres, c'è anche il centrocampista Maxime Gonalons. Proprio come nel caso del brasiliano, anche la trattativa per il francese si sta sempre di più complicando.



Gonalons non sembra infatti intenzionato ad abbassare il suo ingaggio da due milioni di euro a stagione: una cifra che sfora di 500.000 euro il tetto salariale granata e questo è al momento l'ostacolo più grande per la buona riuscita delle operazioni. Il Torino, però, non vuole mollare il centrocampista.