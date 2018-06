Dopo aver ufficializzato la cessione in prestito di Carlao all'APOEL Nicosia, il Torino si appresta a chiudere la seconda operazione in uscita in questa sessione di calciomercato: Danilo Avelar è infatti ad un passo dal Corinthians.



Per il terzino sinistro (che nell'ultima stagione ha giocato in prestito con i francesi dell'Amiens) si tratterebbe di un ritorno in Brasile dopo otto anni: nel 2010 ha lasciato il Sud America dopo aver giocato nel Rio Claro. La cessione di Avelar al Corinthians non permetterebbe al Torino di liberare un posto da extracomunitario in quanto il terzino ha il passaporto italiano.