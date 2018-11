Il 4-1 rifilato al Ferraris allaha permesso aldi scalare alcune posizioni in classifica e di agguantare il settimo posto in solitaria, l'ultimo che consente di qualificarsi alla prossima Europa League. La vittoria sulla formazione blucerchiata è stata la diretta conseguenza di un'ottima partita giocata dal collettivo granata che, anche su un campo difficile come quello di Marassi, ha confermato quanto fatto di buono, sul piano del gioco, contro il Bologna e la Fiorentina (nonostante in queste due gare non sia andato oltre al pareggio).Il Torino nelle ultime settimane sembra aver cambiato marcia rispetto all'inizio del campionato, ma cosa è cambiato? A spiegarlo è stato il capitano granata, Andrea, che ha svelato un curioso retroscena. "È cambiato chee abbiamo deciso di tirare tutti dritti insieme verso il nostro obiettivo. Le prestazioni che ci sono state dal Bologna in poi sottolineano la crescita esponenziale di questa squadra che, per le qualità che noi giocatori abbiamo, può crescere ancora di più” ha raccontato il centravanti nel post partita del Ferraris., ma abbiamo la consapevolezza che possiamo valere ancora di più" ha poi continuato mostrando ottimismo il numero 9 granata. Ora al Torino non resta che continuare a dimostrare di valere quanto detto da Belotti, l'unico modo per farlo e proseguire sulla strada tracciata nelle ultime settimane, l'unica che può portare davvero il Torino a centrare, finalmente, l'obiettivo qualificazione a una coppa europea.