Andrea Belotti, attaccante del Torino, parla a Sky Sport dopo il poker rifilato alla Sampdoria, in cui ci ha messo lo zampino con due reti: "Sicuramente è un bellissimo Toro, abbiamo giocato una grandissima partita. La Samp è una squadra molto difficile, giocano molto bene a calcio. Noi siamo stati bravi dal punto di vista dell'aggressività, non abbiamo concesso spazi. Questo secondo me ha fatto la differenza. Siamo contenti per la vittoria, ma anche per come è venuta".



NAZIONALE - "Chiunque spera di andare in nazionale. Un po' ci sono rimasto, però sono cose che nel calcio succedono. Devo rimanere concentrato, io sono un giocatore del Torino, la nazionale passa da qui".