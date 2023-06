Il Tucu Pereyra a zero diventa un'occasione di mercato. Oggi è il giorno della scadenza del contratto con l'Udinese, le parti hanno deciso di non rinnovare e così l'argentino classe '91 lascia i bianconeri e si mette sul mercato. In queste settimane il Torino ha avviato i contatti sondando il terreno con l'entourage del giocatore: dall'altra parte è arrivata l'apertura a trattare e ora i colloqui si stanno intensificando andando più in profondità su vari aspetti.



La priorità del Toro a oggi è quella di chiudere l'arrivo di Bellanova: con il Cagliari c'è l'accordo da tempo a 7 milioni più 2 di bonus, in questi giorni il ds granata Davide Vagnati era in Romania per parlare con il giocatore impegnato all'Europeo Under 21. Una volta definitivo il rinforzo sulla fascia destra, potrebbe arrivare l'accelerata per il Tucu. Nel 3-4-2-1 di Juric sarebbe uno dei due trequartisti dietro alla punta, tornando al suo ruolo originale che aveva cambiato negli ultimi anni spostandosi un po' più indietro schierato da mezz'ala