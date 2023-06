Il ritorno di Aleksey Miranchuk al Torino sembra essere sempre più difficile: il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare un accordo con l'Atalanta per riavere il trequartista (l'intesa con il giocatore c'è già) ma la trattativa si sta rivelando molto complicata.



Vagnati non abbonderà la pista per Miranchuk ma ha già iniziato a sondare piste alternative.