Torino, contatti con Sarri per il dopo Juric

L'avvetura di Ivan Juric sulla panchina del Torino è destinata a finire alla fine di questa stagione. Nei giorni scorsi c'è stato qualche botta e risposta a distanza tra allenatore e presidente, segno che. Dopo tre stagioni col croato in panchina il Toro cambierà allenatore, in pole c'è Paolo Vanoli del Venezia - ha portato la squadra ai playoff di B - ma dietro di lui prende corpo la suggestione Maurizio Sarri.

- L'allenatore toscano è fermo dopo le dimissioni da allenatore della Lazio arrivate a marzo scorso, già in estate c'erano stati dei duri confronti con il presidente Lotito per le scelte di mercato, Sarri aveva detto anche pubblicamente di non essere soddisfatto degli acquisti fatti e così dopo una sconfitta con l'Udinese arriva l'addio a sorpresa., anche se resta un obiettivo complicato e in secondo piano rispetto a Vanoli.- Se dovesse concretizzarsi la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina granata,. L'estate scorsa era la prima richiesta fatta alla dirigenza: "Voglio lui e lui" aveva sentenziato Maurizio. Ricci e Berardi. Non è arrivato nessuno dei due. Per il centrocampista classe 2001 un tentativo era stato anche fatto, ma la distanza tra domanda e offerta non si è mai colmata e così il giocatore è rimasto a Torino.