Juric: 'Vorrei lasciare bene, ma a Torino c'è spaccatura e non ci godiamo certi momenti'

Ivan, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la rimonta sul campo del Verona che tiene in vita il sogno Europa:"Per la prima volta da quando sono al Torino l'abbiamo rubata. La squadra non mi è piaciuta a parte il quarto d'ora di slancio in cui abbiamo rimontato. Ho avuto la sensazione che ci fosse poca intensità, prestazione negativa. I giovani hanno dato slancio, il gol di Savva sia di lezione perché ci ha messo voglia. Speriamo di dare il massimo nelle ultime due"."Lazaro poteva dare molto di più, oggi è entrato benissimo. A destra gioca meglio ma lì c'è Bellanova, ce l'ho messo poco. Chi è entrato ha ribaltato la gara".

- "Sono stati tre anni ottimi, sempre parte sinistra della classifica rilevando una squadra che lottava per la salvezza. Vorrei che finisse bene, al di là delle assenze, con quello che di buono siamo riusciti a vedere oggi".- "Sarei soddisfatto se trovasse stabilità e si divertisse un po' di più, in tutti i sensi. Oggi ha fatto un gran gol".- ""Quel che è successo in settimana è stato pesante anche da gestire, se una società non è unita in tutti i sensi non si va lontano e a Torino c'è tanta spaccatura, non ci godiamo certi momenti"