Tra i vari giocatori segui dal dt del Torino, Davide Vagnati, c'è anche il difensore Sebastian Caceres, attualmente in forza ai messicani del Club America. Il costo del suo cartellino è tra i 7 e gli 8 milioni di euro ma c'è un problema per la buona riuscita della trattativa: la grande concorrenza di squadre sul giocatore.



Le buone prestazioni e le qualità di Caceres hanno infatti attirato l'interesse di diverse società importanti in tutta Europa.